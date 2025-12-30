Sporting Cristal: Innova Sports anunció la venta del 100% de la agencia AGREF

El Grupo Innova Sports, propietario del 100 % de las acciones de Sporting Cristal, anunció la venta total de la agencia de representación de futbolistas Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas (AGREF). La operación fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido ayer lunes y entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Según informó la corporación, la decisión se concretó tras varios meses de negociaciones y responde a una estrategia de reorganización del grupo. Con esta venta, Innova Sports se desvincula por completo de la agencia dedicada a la asesoría y gestión de futbolistas, eliminando cualquier relación empresarial entre AGREF y el club rimense.

La transacción se realizó a favor de un fondo internacional con presencia en Europa y Emiratos Árabes Unidos, representado en Portugal por la compañía Tactical Quotidian, encabezada por el agente FIFA Tiago Eloi Santos. De acuerdo con lo señalado, AGREF cuenta con una amplia proyección internacional y ha concretado operaciones en 38 países, además de haber tenido a más del 92 % de sus asesorados participando en procesos de selecciones nacionales.

AGREF YA NO TENDRÁ VÍNCULO EMPRESARIAL CON SPORTING CRISTAL

Innova Sports precisó que, si bien algunos futbolistas representados por AGREF mantienen contrato vigente con Sporting Cristal, desde el 2026 ya no existirá ningún tipo de relación en el plano empresarial entre la agencia y el club. Esto implica una separación formal entre la gestión deportiva de los jugadores y la administración del equipo celeste.

Durante los años en que AGREF estuvo bajo la propiedad de Innova Sports, la agencia consolidó una trayectoria destacada en el fútbol peruano e internacional, aportando 12 futbolistas a la selección peruana. Con esta operación, AGREF queda desvinculado de Sporting Cristal, situación que le trajo críticas al club rímense por un supuesto conflicto de intereses.