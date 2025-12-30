"Gracias por tu garra": Universitario de Deportes se despide de Rodrigo Ureña

A través de sus redes sociales, el club Universitario de Deportes hizo oficial la salida del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien no formará parte del equipo para la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Mediante su cuenta en la plataforma X, el cuadro merengue se despidió del jugador deseándole el mejor de los éxitos en su futuro futbolístico tras jugar las últimas tres temporadas en el plantel y ser uno de los artífices del tricampeonato.

"Gracias eternas, Rodrigo. Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", se lee en la publicación.

¿RUMBO A COLOMBIA?

De esta forma, Rodrigo Ureña le puso fin a su etapa en Universitario y todo apuntaría a que su futuro estaría en Millonarios de Colombia, club que habría llegado a un acuerdo con sus pares cremas para la salida del centrocampista.