Cristian Carbajal tras fichar por Alianza: "Muchos sueñan con vestir esta camiseta y me toca defenderla a muerte"

El futbolista Cristian Carbajal dio sus primeras declaraciones tras ser confirmado como nuevo jugador de Alianza Lima con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la Primera Fase de la Copa Libertadores.

Al respecto, el lateral izquierdo expresó su felicidad por llegar a uno de los equipos más grandes del país y se comprometió a defender a muerte sus colores en cada partido que le toque participar.

"Es un privilegio estar en Alianza. Creo que muchos futbolistas peruanos sueñan con vestir esta camiseta y ahora me toca defenderla a muerte. El sueño de mi papá siempre fue que su hijo juegue en Alianza Lima", dijo.

SUS OBJETIVOS

Asimismo, Carbajal dejó en claro cuáles son sus metas para el 2026, tanto en lo personal como en lo colectivo: "Mi objetivo personal es consolidarme como titular y, en lo grupal, Alianza se merece salir campeón", sostuvo.