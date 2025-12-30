Inter Miami previo a su duelo ante Alianza Lima: “Es el segundo equipo más laureado del Perú”

Inició la cuenta regresiva para la ‘Noche Blanquiazul 2026’, evento donde Alianza Lima se presentará ante su hinchada y se medirá nada más y nada menos que ante Inter Miami, partido que hasta el momento ha confirmado la presencia de más de cuatro mil hinchas.

Previo al compromiso entre los blanquiazules, el equipo dirigido por Javier Mascherano reconoció la trayectoria del plantel íntimo en el balompié nacional, recordando los títulos que ha conseguido desde su fundación.

“Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano, con 25 títulos de Primera División”, indicaron desde la institución norteamericana, dejando en claro que el más campeón del Perú es Universitario, con 29 campeonatos.

ALIANZA LIMA VS. INTER MIAMI SE JUEGA EL 24 DE ENERO

A pesar de que hace unos días atrás existía la probabilidad de que ‘La Noche Blanquiazul 2026’ cambie de fecha, debido a que el 24 de enero también Universitario iba a realizar su denominada ‘Noche Crema’, el Ministerio del Interior (Mininter) autorizó que ambos eventos deportivos puedan disputarse el mismo día.