Alianza Lima oficializa fichaje del delantero argentino Federico Girotti por tres temporadas

Alianza Lima hizo oficial este martes 30 de diciembre, la contratación del delantero argentino Federico Girotti. El club victoriano utilizó sus redes sociales para anunciar el fichaje del jugador de 26 años.

"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti!", escribió la institución en sus cuentas oficiales de Facebook y X sobre la llegada del futbolista proveniente del Talleres de Córdoba de la Primera División argentina.

Girotti arribó a Lima el último domingo por la noche y el lunes pasó los exámenes médicos de rigor, lo que permitió finalizar su vinculación con el equipo blanquiazul. El delantero firmó un contrato por 3 temporadas y se convierte en el sexto refuerzo anunciado para la campaña 2026, uniéndose a Jairo Vélez, Luis Ramos, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D'Alessandro Montenegro.

Trayectoria y rendimiento

El futbolista llega a Alianza Lima tras su paso por Talleres de Córdoba, club al que se incorporó a inicios de 2022 desde River Plate por 1.75 millones de dólares. Durante su estadía en el equipo cordobés disputó 124 encuentros y anotó 24 goles.

Su mejor temporada fue en 2024, cuando convirtió 13 tantos, mientras que en 2025 marcó cuatro goles en 37 partidos, dos de ellos precisamente frente a Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Formación y experiencia

Girotti es formado en las divisiones menores de River Plate, club con el que debutó en el fútbol profesional, jugando 49 partidos y marcando 8 goles. También tuvo un paso por San Lorenzo de Almagro en 2023, a préstamo, donde disputó 16 encuentros y anotó 3 goles. Su incorporación busca llenar el vacío ofensivo dejado por la salida del experimentado delantero Hernán Barcos.