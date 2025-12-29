Pablo Míguez se despidió de Mannucci y estaría cerca de fichar por FC Cajamarca

A través de sus redes sociales, el futbolista uruguayo nacionalizado peruano, Pablo Míguez, anunció que no continuará en Carlos A. Mannucci, club en el que estuvo durante las últimas dos temporadas.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el experimentado jugador de 38 años agradeció a la institución y a la hinchada por el apoyo durante los últimos dos años y aseguró que siempre lo mejor de sí en cada partido.

"Hoy me toca despedirme de este hermoso club y de su gente, así como de la ciudad en la que mi familia y yo nos sentimos muy cómodos. Agradezco mucho a Carlos A. Mannucci por haber confiado en mí. Vivimos momentos duros y también buenos; no se pudo alcanzar el objetivo, pero estoy convencido de que siempre entregué todo por el club, en el acierto y en el error", se lee en la publicación.

¿RUMBO A CAJAMARCA?

Cabe precisar que, según el periodista Ernesto Macedo, Míguez tendría negociaciones avanzadas para jugar la próxima temporada en FC Cajamarca, equipo recién ascendido a la Liga 1. De concretarse su fichaje, se reencontraría con Pablo Lavandeira, cuya llegada se confirmó en las últimas horas tras su salida de Alianza Lima.