Catherine Flood denuncia amenazas de muerte tras victoria de la ‘U’ ante Regatas: “Somos atletas”

El último fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, se vivió un partido emocionante entre Universitario y Regatas Lima por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, dando como ganador al combinado dirigido por Francisco Hervás 3-1.

Aunque el triunfo llenó de felicidad a los hinchas de las Pumas, la jugadora del combinado merengue, Catherine Flood, utilizó sus redes sociales para denunciar que ha recibido amenazas de muerte. En el post, la norteamericana pidió calma y que esto no vuelva a repetirse.

"Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos. Espero no le hagan esto a nadie más", se puede leer en el mensaje de voleibolista con una foto luciendo la camiseta de Universitario.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 11

Con el propósito de terminar la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, las Pumas se medirán este sábado 3 de enero ante Deportivo Wanka; de conseguir un triunfo, las cremas podrían culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones.