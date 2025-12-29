Alianza Lima y Universitario jugarán el mismo día: Mininter dio garantías para sus presentaciones

El Ministerio del Interior (Mininter) resolvió dar las garantías de seguridad respectivas a los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes, para que ambos realicen sus eventos "La Noche Blanquiazul" y "La Noche Crema" el mismo día, sábado 24 de enero del 2026.

La noticia fue confirmada por el administrador del cuadro crema, Franco Velazco, quien destacó la buena predisposición del ministro del Interior, el presidente de la República y el comandante general de la PNP para llegar a este acuerdo tras una reunión entre las partes involucradas.

"No ha habido mucho que discutir. Hubo una buena predisposición del presidente de la República, del ministro del Interior, del general Arriola y demás autoridades de propiciar que se puedan dar las garantías para que se lleven a cabo los dos eventos el mismo día, el 24 de enero", dijo.

De esta manera, se llegó a un acuerdo que permitirá a ambos clubes realizar sus respectivos eventos el mismo día y en los horarios inicialmente previstos, descartando así la posibilidad de que algún equipo deba reprogramar su presentación.

JOSÉ JERÍ SALUDA ACUERDO

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Jerí Oré, expresó su conformidad con el acuerdo alcanzado entre el Mininter, la PNP y los "compadres": "Un paréntesis. Este 24 de enero “Y dale U” y “Arriba Alianza”, publicó en su cuenta de X.