Tunde Enahoro defiende el fichaje de Sekou Gassama a la "U": "Tiene talento y nivel"

El exfutbolista nigeriano, Tunde Enahoro, se pronunció luego que el club Universitario de Deportes anunció el fichaje del delantero senegalés Sekou Gassama, quien llega para reforzar la ofensiva del cuadro crema la próxima temporada.

En conversación con el diario Depor, Tunde Enahoro, quien defendió los colores de la "U" en el 2012, defendió al artillero africano de las críticas por parte de un sector de la hinchada y destacó su paso por la segunda división de España.

"Pues para que ese jugador haya estado en Segunda en España es porque tiene mucho nivel. Eso no le regalan a nadie. (Edison) Flores jugó en Tercera en España, en Villarreal B, y luego en la ‘U’. Si Gassama jugó en Segunda es porque tiene talento y nivel. El hincha no debería juzgarlo antes de verlo jugar", dijo.

SU PASO POR LA "U"

Por otra parte, Tunde Enahoro recordó su paso por Universitario, tras su buen paso por Cobresol de Moquegua: "En mi caso, las lesiones no me dejaron jugar en Universitario. Esto es parte del fútbol y eso muchas veces da una mala imagen del jugador porque no puede demostrar lo que vale, pero sé que ese chico (Gassama) lo hará bien por él y su familia", sostuvo.