Universitario sobre la ‘Noche Crema 2026’: “Hemos presentado la documentación dentro del plazo”

En medio de los inconvenientes que han surgido para la realización de la ‘Noche Crema 2026’ y la ‘Noche Blanquiazul’ el sábado 24 de enero, el abogado de Universitario, Adrián Gilabert, aseguró que la institución presentó los requerimientos en el periodo acordado.

Además, la defensa legal del club aseguró en RPP que tienen la prioridad de recibir el visto bueno del Ministerio del Interior (Mininter) para poder realizar el evento en el Estadio Monumental, recinto que hasta el momento ha confirmado la presencia de 35 mil hinchas.

“Universitario ha presentado su documentación dentro del plazo que exige la norma, el 31 de octubre. Entendería que nuestro trámite debe ser calificado de manera positiva (...) Para ambos es complicado hacer un cambio de fecha”, comentó.

AMBOS EVENTOS PODRÍAN SER EL MISMO DÍA

De acuerdo al abogado de Universitario, el evento programado de Alianza Lima ante Inter Miami podría darse el mismo día, ya que desde el club no tienen ningún problema con la fecha de la ‘Noche Blanquiazul’. “No tendríamos inconvenientes para que Alianza haga su evento”.