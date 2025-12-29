Federico Girotti pasó exámenes médicos y quedó listo para firmar por Alianza Lima

El delantero argentino, Federico Girotti, arribó a nuestro país en la víspera para pasar los exámenes médicos correspondientes previo a la firma de su contrato con Alianza Lima, donde afrontará la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El atacante pasó con éxito las pruebas médicas esta mañana en el estadio de Matute y quedó listo para ser presentado como nuevo jugador blanquiazul y así ponerse a órdenes del profesor Pablo Guede.

A su salida del hotel donde se encuentra hospedado, el futbolista dio unas breves declaraciones a la prensa y expresó su felicidad por este nuevo reto en su carrera profesional: "Estoy muy contento y con mucha ilusión, este reto es muy lindo", dijo.

SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON TALLERES

Cabe precisar que, según fuentes de Radio Ovación, la directiva de Alianza Lima habría adquirido el 50% del pase de Girotti a Talleres de Córdoba y se estima que habría desembolsado una cifra que bordea el millón de dólares.