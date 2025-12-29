Alejandro Duarte, nuevo arquero de Alianza Lima: "No tenía duda que era la mejor decisión para mi"

El arquero Alejandro Duarte, dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su fichaje por Alianza Lima, club al cuál defenderá en el próximo año tras jugar las últimas dos temporadas en Sporting Cristal.

En entrevista para AlianzaPlay, el guardameta de 31 años expresó su felicidad por llegar al cuadro blanquiazul, destacando su grandeza en el fútbol peruano y las ambiciones que tienen de cara a la próxima temporada de la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores.

"No tenía duda que era la mejor decisión para mí, por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el reto que afronta Alianza de salir campeón y creo que viendo todo ese paquete y las instalaciones que tienen hoy en día, la seriedad con la que trabajan, para mí no era duda que era el camino que debía de tomar", dijo.

BUSCA EL TITULARATO

En ese sentido, Duarte señaló que buscará aportar al equipo sumando la mayor cantidad de minutos en campo, en referencia a la disputa que tendrá con el boliviano Guillermo Viscarra por el titularato.

"Trataré de aportar todo lo que pueda, tratar de sumar la mayor cantidad de minutos, siempre uno tiene el objetivo de ser titular y ser importante en el equipo. Y en lo grupal no caben dudas que hay un solo objetivo que es salir campeón", sostuvo.