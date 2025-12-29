Alianza Lima es el equipo peruano mejor ubicado en el ranking de la IFFHS

El club blanquiazul fue el mejor representante nacional en la clasificación de clubes 2025 de la IFFHS, superando ampliamente a Universitario de Deportes.

Alianza Lima volvió a imponer su nombre a nivel internacional tras ser ubicado como el equipo peruano mejor posicionado en el último ranking de clubes publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). La actualización correspondiente al 2025 coloca a los íntimos como el principal referente del fútbol nacional.

La clasificación considera el rendimiento de los clubes entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, periodo en el que Alianza Lima tuvo una destacada participación en torneos continentales. Los blanquiazules disputaron 18 partidos internacionales entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, certamen en el que alcanzaron los cuartos de final, sumando puntos clave para su ubicación final.

En el ranking general, Alianza Lima se sitúa en el puesto 103 a nivel mundial, con un total de 155 puntos, lo que además lo convierte en el club número 25 dentro de la clasificación de equipos de la Conmebol. Esta posición marca una diferencia significativa respecto a otros representantes peruanos en el listado.

¿Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Universitario de Deportes aparece como el segundo mejor club nacional en el ranking, ocupando el puesto 181 con 111 puntos, seguido por Cienciano, FBC Melgar y Sporting Cristal. La ventaja obtenida por Alianza Lima reafirma su protagonismo internacional y consolida su liderazgo entre los clubes peruanos en el escenario continental.