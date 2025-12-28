Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y es nuevo refuerzo de FC Cajamarca

El mediocampista afrontará un nuevo reto con el equipo recién ascendido, que apunta a consolidarse en su debut en la máxima categoría.

Es oficial. Pablo Lavandeira no continuará en Alianza Lima y jugará la próxima temporada en FC Cajamarca. El club blanquiazul anunció la salida del mediocampista a través de sus redes sociales, mientras que el cuadro cajamarquino confirmó su incorporación como una de las apuestas más importantes para afrontar la Liga 1 2026, año en el que debutará en la élite del fútbol peruano.

La salida del volante se da tras no ser considerado en los planes del nuevo entrenador íntimo, Pablo Guede. Alianza Lima despidió a Lavandeira con un mensaje de agradecimiento por su entrega y compromiso, recordando su aporte en la obtención del título nacional de 2022. En paralelo, FC Cajamarca le dio la bienvenida destacando su experiencia, liderazgo y jerarquía para el mediocampo del equipo norteño.

Lavandeira cierra así una etapa marcada por momentos importantes y dificultades. En la temporada 2025, el futbolista sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses, reapareciendo recién en el tramo final del Torneo Clausura. Aun así, logró despedirse del club participando en los partidos decisivos y dejando una huella entre los hinchas.

RUMBO A CAJAMARCA

Con 35 años y una amplia trayectoria en el fútbol peruano, Lavandeira llega a FC Cajamarca con el objetivo de aportar experiencia en un plantel que se sigue reforzando para afrontar su primera campaña en la Liga 1. El club cajamarquino continúa activo en el mercado de pases y no descarta sumar más nombres de peso, entre ellos el experimentado delantero Hernán Barcos, para afrontar con ambición el reto del 2026.