Alianza Lima responde a Mininter por pedido de reprogramar la Noche Blanquiazul

Alianza Lima se pronunció públicamente ante el pedido del Ministerio del Interior (Mininter) para evaluar la reprogramación conjunta de los partidos de presentación de los clubes que se disputarán el sábado 24 de enero. A través de un comunicado, el club victoriano confirmó que asistirá a la reunión de coordinación convocada por la autoridad, aunque dejó en claro su postura de mantener la fecha establecida para la Noche Blanquiazul 2026.

En el documento difundido en sus redes sociales, la institución blanquiazul señaló que ha cumplido estrictamente con todos los requisitos exigidos para la realización del evento. “Hemos cumplido con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público, en los plazos y formas establecidos por la normativa vigente”, indicó el club, precisando que el trámite fue ingresado con la debida anticipación.

Alianza Lima sostuvo además que su solicitud de garantías fue presentada cuando no existía otro pedido para la misma fecha, lo que —según una comunicación previa del propio Mininter— le otorga “prioridad administrativa”. En ese sentido, el club remarcó que no deberían generarse contratiempos que afecten el desarrollo del evento ni asumir responsabilidades por situaciones administrativas ajenas a la institución.

VENTA DE ENTRADAS

Finalmente, el elenco íntimo expresó su confianza en que la Noche Blanquiazul se realizará según lo programado, apelando al criterio técnico y al respeto de las obligaciones legales por parte de las autoridades. Mientras tanto, la venta de entradas para el partido ante el Inter Miami de Lionel Messi, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, continúa con normalidad e incluso con descuentos anunciados por la organización.