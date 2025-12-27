Universitario gana en mesa a Alianza Lima tras fallo de la FPV

Universitario de Deportes fue declarado ganador del clásico ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, luego de que el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Voleibol resolviera a su favor un reclamo por alineación indebida. En la resolución oficial se señala que se debe “declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes”, decisión que cambia por completo el desenlace deportivo del encuentro disputado el último domingo.

La controversia se originó tras comprobarse que Alianza Lima incurrió en una falta reglamentaria durante el desarrollo del partido, al exceder el número permitido de jugadoras extranjeras en cancha. El fallo precisa que “la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPFV”, lo que motivó la sanción deportiva correspondiente.

Universitario gana en mesa tras resolución de la FPV

Como consecuencia directa de esta infracción, la Federación dispuso modificar el marcador oficial del compromiso y otorgar el triunfo a la escuadra crema. En el documento se establece que se debe “otorgar la victoria al Club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)”, confirmando así que Universitario ganó el partido en mesa y sumó los puntos en la tabla del torneo.

La resolución también ordena que el nuevo resultado tenga efectos inmediatos en la competencia y sea incorporado en los registros oficiales. Según el texto, corresponde “registrar el resultado en la tabla oficial del torneo y actualizar las estadísticas correspondientes”, además de “notificar la presente resolución a ambos clubes y a la Dirección de Competencias de la FPFV para su cumplimiento inmediato”, cerrando así el proceso administrativo del caso.