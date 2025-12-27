Mininter cita a Universitario y Alianza Lima para reprogramar nueva fecha de la Noche Crema y Blanquiazul

El Ministerio del Interior (Mininter) convocó a Universitario de Deportes y Alianza Lima para que evalúen "de manera conjunta" alternativas de reprogramación de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, ambos eventos programados para el 24 de enero de 2026.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Mininter anunció que la reunión se realizará el lunes 29 de diciembre para que los clubes presenten "una propuesta concertada" que permita evaluar integralmente las condiciones de seguridad y orden público.

Posición del ministro Tiburcio

La convocatoria se produce luego de que el titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, se manifestara en contra de que ambos eventos se realicen simultáneamente por cuestiones de seguridad.

El Mininter reafirmó su "disposición al diálogo y a la coordinación institucional", señalando que el otorgamiento de garantías de orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando "la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos".

Partidos programados

Universitario, vigente tricampeón peruano, enfrentaría a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Ate durante su Noche Crema. Mientras que, Alianza Lima se mediría contra el Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria en su Noche Blanquiazul.