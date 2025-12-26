Pedro Gallese tras fichar por Deportivo Cali: "Quiero hacer historia aquí"

El arquero de la Selección Peruana de Fútbol, Pedro Gallese, se pronunció tras confirmarse su fichaje por el Deportivo Cali de Colombia, club al que llega tras su paso por la MLS de Estados Unidos, donde jugó por Orlando City.

Durante su arribo a la ciudad de Cali para pasar los exámenes médicos correspondientes, el portero de la "Bicolor" expresó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera y aseguró que buscará dejar huella en la historia del club.

"Reto nuevo, proyecto nuevo para mi carrera y quiero hacer historia aquí también en el Deportivo Cali. Que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene, que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él", dijo en declaraciones a la prensa.

¿EL MEJOR PAGADO?

Cabe precisar que, según el periodista deportivo Juan Camilo Naranjo, Gallese se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del torneo colombiano en la próxima temporada, reflejando la apuesta del club por fortalecer su estructura deportiva.