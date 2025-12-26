"Siempre serás parte de nuestra historia": Alianza confirma la salida de Ángelo Campos con emotivo video

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima oficializó la salida del arquero Ángelo Campos, quien no continuará en el equipo para la próxima temporada de la Liga 1 y la Primera Fase de la Copa Libertadores.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el cuadro blanquiazul se despidió del guardameta de 31 años con un video de sus mejores partidos y atajadas, recordando además el bicampeonato obtenido en el 2021-2022.

"Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias Ángelo!", se lee en la publicación que confirma la salida de Campos, luego que la directiva decidió apostar por la continuidad de Guillermo Viscarra y el fichaje de Alejandro Duarte.

¿RUMBO A CAJAMARCA?

Cabe precisar que Ángelo Campos estaría cerca de fichar por UTC de Cajamarca, en donde se reencontraría con el entrenador argentino Carlos Bustos. Ambos coincidieron en Alianza Lima en el 2021 y 2022.