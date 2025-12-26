Se muda a la "Ciudad Blanca": Franco Zanelatto es nuevo jugador de Melgar

A través de sus redes sociales, el club FBC Melgar de Arequipa anunció la contratación del atacante peruano Franco Zanelatto, quien llega para reforzar al cuadro rojinegro con miras a la próxima temporada.

A través de su cuenta en la plataforma X, el conjunto arequipeño dio la bienvenida al extremo nacional, quien llega tras jugar en la última temporada por el OFI Creta de la Superliga de Grecia.

"Bienvenido al Dominó, Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque", publicó la institución.

SU QUINTO CLUB

De esta forma, Zanelatto regresa a la Liga 1 para jugar por su quinto club en su carrera. Además del OFI Creta, defendió los colores de Alianza Lima, Alianza Atlético y la Universidad San Martín de Porres (USMP).