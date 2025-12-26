Mr. Peet quiere ser presidente del Perú: “Tengo interés de servir a mi país”

En vísperas de las elecciones generales del 2026, el periodista deportivo Peter Arévalo, conocido en las plataformas digitales como Mr. Peet, reveló que le gustaría llegar a la presidencia en una próxima contienda electoral.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Mr. Peet contó que tiene planeado ser el mandatario del Perú en menos de 10 años; sin embargo, es consciente de que tiene mucho que aprender en la política, porque no quiere decepcionar a las personas que confían en él.

"A mí me encantaría ser presidente del país en el 2031. Voy a prepararme. Tengo interés de servir a mi país, no de servirme del país. Tengo interés en que los recursos lleguen a la gente más necesitada, no que se queden debajo de la mesa", manifestó.

QUIERE TENER SU PROPIA AGRUPACIÓN POLÍTICA

En medio de los cuestionamientos que vienen recibiendo las militancias políticas, Peter Arévalo aseguró que le gustaría tener su propia agrupación. “Me parece una locura ingresar o formar parte de un partido o de alguna alcaldía, donde yo no tengo nada que ver, donde no vivo. Creería que voy a formar un partido".