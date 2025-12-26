Melgar denuncia que la FPF le debe derechos de TV: “No nos pagan desde 2023”

Un nuevo conflicto sacude al fútbol peruano. El club FBC Melgar denunció públicamente que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantiene una deuda pendiente por los derechos de televisión desde el año 2023, situación que, según su administración, los convierte en el único equipo afectado por el incumplimiento.

La acusación fue realizada por Ricardo Bettocchi, administrador del cuadro ‘rojinegro’, quien en entrevista con Exitosa apuntó directamente contra el contrato con 1190 Sports y cuestionó el nuevo modelo de transmisión impulsado por la FPF durante la gestión de Agustín Lozano.

“SOMOS EL ÚNICO CLUB AL QUE NO LE PAGAN”

Bettocchi aseguró que Melgar advirtió con anticipación los problemas del sistema de derechos televisivos. “Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada. El modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, sostuvo, remarcando que el club terminó quedando solo al cuestionar un esquema que hoy presenta “falencias evidentes”.

Según explicó, antes del acuerdo con 1190 Sports, la empresa televisora asumía el riesgo y cumplía con los pagos de manera directa. Sin embargo, el escenario cambió cuando la FPF obligó a los clubes a firmar un nuevo contrato. “Al día de hoy no nos pagan desde 2023. No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”, afirmó el directivo arequipeño.

IMPACTO DEPORTIVO

El conflicto se da en un momento clave para Melgar, que atraviesa una etapa de planificación deportiva de cara a la temporada 2026, con movimientos importantes en el mercado de pases y renovaciones estratégicas dentro de su plantel profesional. La falta de ingresos por televisión, advierte la dirigencia, afecta directamente la estabilidad económica y la competitividad del club.

En paralelo, el cuadro arequipeño se prepara para el ‘clásico del sur’ frente a Cienciano, duelo confirmado por la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el jueves 5 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, bajo la modalidad de partido único y con horarios ya establecidos para toda la región.