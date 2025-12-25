Conoce el equipo ideal de fútbol con los nombres alusivos a la Navidad

La Navidad es una tradición religiosa que reúne a las familias; sin embargo, esta festividad no puede estar alejada del deporte, especialmente de fútbol. Es por ello que te compartiremos el equipo ideal del balompié con exfutbolistas y jugadores que se encuentran en actividad.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL PLANTEL?

En el arco estaría custodiado por el inglés Nicholas David Pope, actual portero del Newcastle United, en alusión a Papá Noel, quien en otros países del mundo es conocido como ‘San Nicolás’. Este guardameta nos ofrece seguridad bajo los tres palos.

La defensa estaría conformada por el español Jesús Navas, como lateral derecho. En la pareja de centrales se posicionarían el peruano Anderson Santamaría junto al exzaguero del Athletic Bilbao, Mikel San José, quien tendría como lateral izquierdo y con el perfil modificado el francés Jonathan Clauss.

En el mediocampo se ubicarían el brasileño y actual futbolista del Palmeiras Lucas Evangelista, quien no estaría solo en la medular, sino con el campeón del mundo en Qatar 2022, Ángel Di María, y el compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, Baltasar Rodríguez.

Para la zona del ataque se ubicaría a uno de los mejores futbolistas de la historia, Cristiano Ronaldo, quien no estaría solo en la delantera, ya que estaría acompañado del paraguayo Roque Santa Cruz y el brasileño Gabriel Jesús.