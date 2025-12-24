Caín Fara tras fichar por Universitario: "Voy a dejar la vida por estos colores"

El defensa central argentino, Caín Fara, se pronunció tras confirmarse su fichaje por Universitario de Deportes, club al cuál llega para reforzar la línea defensiva con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el zaguero central agradeció los mensajes de bienvenida y las muestras de afecta que ha recibido y prometió retribuirle a la hinchada crema con sus actuaciones en el campo de juego.

"Gracias a todos de corazón por los mensajes y el cariño. Quería que sepan que los leo y los valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera", escribió en su cuenta de Instagram.

"Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores", añadió.

EL PRIMERO EN LLEGAR

Cabe precisar que Caín Fara es el primer refuerzo confirmado de Universitario para el próximo año. Antes de fichar por los cremas, el argentino de 31 años defendió los colores del Atlanta de la segunda división de su país.