En la mira del "Gavilán": Ángelo Campos cerca de fichar por UTC de Cajamarca

Con miras a la próxima temporada de la Liga 1, el club UTC de Cajamarca ya viene trabajando en la planificación del 2026. En ese sentido, se encuentran en la búsqueda de jugadores para reforzar cada uno de los puestos del equipo.

Según fuentes del diario Depor, la directiva del "Gavilán del Norte" tendría en la mira al arquero Ángelo Campos, quien no continuará en la próxima temporada con Alianza Lima, tras cinco temporadas en el club.

La dirigencia del equipo Blanquiazul decidió no renovar el vínculo contractual con el portero de 31 años, para apostar por la continuidad del boliviano Guillermo Viscarra y darle la oportunidad al reciente fichaje del ex Sporting Cristal, Alejandro Duarte.

¿REENCUENTRO CON BUSTOS?

Cabe precisar que UTC de Cajamarca estará bajo la dirección técnica de Carlos Bustos, bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022. El estratega argentino habría dado su visto bueno para que la directiva apueste por el fichaje de Campos.