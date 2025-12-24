Alfonso Barco tras su salida de Emelec: "Seguramente continuaré en el extranjero"

El mediocampista peruano, Alfonso Barco, se pronunció tras confirmarse su salida de Emelec, debido a la crisis institucional y financiera que atraviesa el cuadro ecuatoriano, misma razón por la cuál Christian Cueva rescindió su contrato.

En declaraciones para Exitosa Noticias, el volante nacional expresó su pesar por el duro momento que atraviesa el conjunto "eléctrico", asegurando que se trata de un club "con mucho arraigo".

"Rescindí mi contrato con Emelec. Creo que se han podido enterar de los problemas que atraviesa el club. A mí me sorprendió, porque es una institución muy linda, con una hinchada de mucho arraigo", dijo.

SOBRE SU FUTURO

Asimsismo, Barco habló sobre su futuro y señaló que espera poder continuar su carrera profesional en el exterior: "Seguramente continuaré en el extranjero; no tengo nada cerrado, pero ojalá antes de que termine el año se concrete algo", sostuvo.