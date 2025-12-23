El primer fichaje "crema": Argentino Caín Fara es nuevo jugador de Universitario de Deportes

A través de sus redes sociales, el club Universitario de Deportes anunció la contratación del defensor argentino Caín Fara, quien llega para reforzar la zaga del cuadro crema con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el conjunto merengue le dio la bienvenida al zaguero central de 31 años, quien llega al torneo local tras su paso por el club Atlanta de la segunda división de Argentina.

Fara también tuvo un paso por el fútbol ecuatoriano, donde defendió los colores de Aucas y Emelec en los años 2022 y 2023, hasta que una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por 6 meses lo obligó a regresar a su país.

EL PRIMERO EN LLEGAR

De esta forma, Caín Fara se convierte en el primer refuerzo de Universitario de Deportes para el 2026. Anteriormente, la directiva crema confirmó las salidas de Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín y Jairo Vélez.