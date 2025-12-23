Sporting Cristal anuncia el fichaje del brasileño Cristiano da Silva

A través de sus redes sociales, el club Sporting Cristal anunció la contratación del lateral brasileño, Cristiano da Silva, quien llega para reforzar al cuadro rimense con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la Fase 2 de la Copa Libertadores.

En una publicación en su cuenta de X, el conjunto bajopontino le dio la bienvenida al futbolista brasileño y dio detalles sobre la operación que se concretará con la firma del jugador, después de pasar por las revisiones médicas.

"Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!", se lee en el tuit.

EL TERCERO EN LLEGAR

De esta forma, Cristiano da Silva se convierte en el tercer fichaje confirmado de Sporting Cristal para el 2026. Anteriormente, el club anunció las contrataciones del también volante brasileño Gabriel Santo y el lateral derecho argentino Juan Cruz González.