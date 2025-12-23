Álvaro Barco y el mensaje que ilusiona al hincha de la ‘U’: “Queremos llegar a semis de la Libertadores”

El último lunes 22 de diciembre se realizó la conferencia de prensa donde se presentó a Javier Rabanal como nuevo entrenador de Universitario en reemplazo de Jorge Fossati. Durante el evento, el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, decidió enviar un mensaje a los hinchas del combinado merengue.

De acuerdo a Barco, el equipo tiene metas enfocadas para el próximo año, donde buscarán conseguir su cuarto título nacional de manera consecutiva, así como también realizar un buen papel a nivel internacional y quedar entre los cuatro mejores equipos del continente sudamericano.

“Las metas son inmediatas, pero para llegar a ellas hay que consolidarlas, hacer las cosas bien, de alguna manera estructurarlas. Nos encantaría lograr el tetracampeonato, llegar a ‘semis’ de Libertadores, tener algunos jóvenes protagonistas, pero esto tiene que estar basado en una estructura importante. El tema de menores va a ser un proyecto que se va a consolidar en el tiempo”, precisó.

CREEN EN EL TRABAJO DEL ESPAÑOL

La confianza que tienen los directivos de Universitario para Javier Rabanal es incondicional, por lo que Álvaro Barco ratificó el apoyo que le darán al español. “Estamos muy ilusionados y le deseo suerte en lo que viene en este proyecto”.