¡El campeón se refuerza! Universitario llegó a un acuerdo con el argentino Caín Fara

El tricampeón del fútbol peruano sumará a sus filas al central argentino Caín Fara, quien llegará procedente del Atlanta de la Primera Nacional.

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel de cara a la próxima temporada y llegó a un acuerdo con el futbolista argentino Caín Fara. El zaguero de 31 años se convertirá en nuevo jugador del cuadro crema tras culminar su vínculo con Atlanta, club de la Segunda División de Argentina.

RPP pudo conocer que las negociaciones entre ambas partes se cerraron con éxito y que Fara firmará contrato por una temporada. De esta manera, Universitario empieza a concretar incorporaciones luego de presentar oficialmente al técnico español Javier Rabanal, quien liderará el proyecto deportivo del club en el 2026.

A través de sus redes sociales, Atlanta confirmó la salida del defensor y le deseó éxitos en su nuevo reto profesional. “Caín Fara no renovará con el club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025”, señaló la institución argentina en su comunicado oficial.

FARA Y SUS NÚMEROS

Durante la última campaña, Fara disputó 31 partidos oficiales con Atlanta, sin registrar goles ni asistencias, y acumuló nueve tarjetas amarillas y una expulsión. En Universitario, el argentino competirá por un lugar en la zaga central con jugadores como Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo, en una defensa que promete alta competencia interna.