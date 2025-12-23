¡Nuevos talentos del fútbol!: niños jaujinos se consagran campeones en la Liga 1 de Menores 2025

Con destreza y buen fútbol, los niños de la categoría Sub-8 de la Academia San Antonio de Jauja se consagraron campeones de la Liga 1 de Menores en su edición 2025.

La cantera del fútbol peruano vuelve a ilusionar. Los niños de la categoría Sub-8 de la Academia San Antonio de Jauja se proclamaron campeones de la Liga 1 de Menores en su edición 2025, tras una campaña sobresaliente que los llevó a levantar la copa y ganarse el reconocimiento deportivo de propios y extraños.

Durante el torneo, el equipo azul demostró talento, disciplina y un juego vistoso. Jugadores como Alexaandro Cárdenas, Axel Cristóbal, Thiago Soto y Matteo Solórzano fueron protagonistas, desplegando habilidad y destreza en cada encuentro, lo que les permitió marcar diferencias frente a sus rivales.

El director técnico, Percy Cárdenas, destacó el trabajo en equipo como la principal fortaleza del plantel y resaltó el compromiso de los menores dentro y fuera del campo. Asimismo, señaló que este título es fruto de un proceso formativo sólido, enfocado no solo en lo deportivo, sino también en la práctica de valores.

NUEVOS DESAFÍOS

Finalmente, desde la Academia de Fútbol San Antonio aseguraron que este logro deportivo es solo el inicio, ya que el equipo se prepara con ímpetu para seguir compitiendo en nuevos torneos de menores con el objetivo de continuar formando futbolistas y dejando en alto el nombre de la ciudad de Jauja y la región Junín.