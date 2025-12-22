Javier Rabanal durante su presentación: “Antes de mirar la vereda de enfrente, hay que mirarse a uno mismo”

El último fin de semana, Universitario anunció la llegada de Javier Rabanal como nuevo entrenador del equipo en reemplazo de Jorge Fossati. En medio de la presentación, el exestratega de Independiente del Valle fue consultado sobre Alianza Lima y compartió un peculiar mensaje.

Al ser consultado sobre el eterno rival, el español aseguró que respeta al equipo blanquiazul la competencia sana que cada institución imparte en el terreno de juego. Además, enfatizó que antes de hablar de otro plantel, uno debe ser autocrítico con el grupo que tiene al mando.

“La rivalidad, como en todas las ligas, existe. Tú tienes un rival principal cuando se trata de ganar campeonatos. Siempre hay que respetar lo que el contrario propone. Hay que poner tu mejor nivel. Eso es algo que va antes de la rivalidad. Antes de estar mirando la vereda de enfrente, hay que mirarse a uno mismo para ver en qué podemos mejorar y estar en ese enfrentamiento para poder ganar”, mencionó.

ESQUEMA DE JUEGO QUE BUSCARÁ PLASMAR

Para nadie es un secreto que el tradicional 3-5-2 que plasmó Jorge Fossati fue un sello de Universitario en las últimas tres temporadas; Javier Rabanal no descartó seguir con la idea que dejó el ‘Nono’ entre los jugadores merengues.

“El estilo que vengo promoviendo desde Independiente del Valle y que Álvaro conoce es perfectamente con la línea de 5. Es verdad que me gustaría tener versatilidad táctica y que a la larga podemos utilizar extremos, porque los equipos predecibles no llegan muy lejos en los torneos internacionales”, enfatizó.