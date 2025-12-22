Fossati revela que la "U" aún no le paga lo acordado tras su salida: "Se va a estar usando ese dinero en otras cosas"

El director técnico uruguayo, Jorge Fossati, volvió a hablar sobre su salida de Universitario de Deportes y en esta ocasión reveló que la actual administración del cuadro crema aún tiene una deuda económica pendiente con él.

En entrevista para Radio Ovación, el estratega de 73 años expresó su incomodidad por el hecho de que el conjunto merengue todavía no le termina de pagar lo estipulado en su contrato, pese a que ya anunciaron al español Javier Rabanal como su reemplazo.

"Estoy tratando de disfrutar, al menos como mínimo, una pausa. Del todo no puedo porque, lamentablemente, ya está tomada la decisión. Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho", dijo.

"Antes de tomar una decisión así (el fichaje de Javier Rabanal), se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se va a estar usando ese dinero en otras cosas", añadió.

PAUSA

Por otra parte, Fossati señaló que, por el momento, le ha dado una "pausa" a su carrera como entrenador y se encuentra disfrutando sus vacaciones tras lograr el tricampeonato con Universitario.

"Por ahora es una pausa, que puede ser grande o definitiva. Yo lo dije públicamente: si algún día me voy de Universitario, me voy para mi casa. Tuve propuestas, pero eso no quiere decir que no decida hacer una pausa grande o incluso definitiva", sostuvo.