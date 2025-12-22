Selección Peruana termina el 2025 cayendo varias posiciones y fuera del top 50 del ranking FIFA

Para ningún hincha de la Selección Peruana es un secreto que las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 han sido una de las peores del combinado patrio. Es por ello, que, antes de que termine el año, la FIFA compartió el ranking de los mejores países.

¿DÓNDE SE UBICA LA BLANQUIRROJA?

Tras los partidos amistosos disputados ante Rusia y Chile en el exterior, donde se consiguió un empate y una derrota, los resultados ahora están pasando factura para el plantel dirigido por Manuel Barreto, ya que ubican a la blanquirroja fuera del top 50.

El equipo nacional se posiciona en la casilla 51, solo por encima de Bolivia, selección que buscará llegar al Mundial 2026, y Chile, equipo que terminó en la última casilla de las Clasificatorias a la cita deportiva del próximo año.

Cabe mencionar que, por el momento, la dirección técnica de la Selección Peruana se encuentra a la deriva, debido a que la etapa de Barreto al mando de la blanquirroja llegó a su fin, por lo que se espera la designación del nuevo comando que buscará conseguir un boleto para el Mundial 2030.