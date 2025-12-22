Luis Ramos, nuevo jugador de Alianza Lima: "Vengo con el propósito de campeonar"

El delantero Luis Ramos, flamante fichaje del club Alianza Lima, brindó sus primeras declaraciones tras ser anunciado como nuevo refuerzo del cuadro blanquiazul, tras su paso por el fútbol colombiano, donde defendió los colores del América de Cali.

Al respecto, el atacante de 26 años expresó su felicidad por llegar a uno de los equipos más grandes de la Liga 1 y reveló que tenía otras, tanto del torneo local como del extranjero, no obstante, terminó decantándose por los íntimos.

"Llegar a Alianza Lima signifca mucho para mí, es un club tan hisórico y tan grande en el Perú y estoy muy contento de llegar a una institución muy linda. Mi empresario tenía 4 propuestas, incluidas las del exterior, y elegimos Alianza Lima y para nosotros hemos tomado la mejor decisión", dijo.

QUIERE CAMPEONAR

Asimismo, Ramos Leiva dejó en claro cuáles son sus objetivos para el próximo año con camiseta de Alianza: "Vengo con el propósito de campeonar, creo que el equipo siempre compite en la parte de arriba y creo que la institución lo merece. Vengo con esa idea de campeonar", sostuvo.