Universitario oficializa llegada de Javier Rabanal como nuevo DT

El club crema anunció al técnico español con el objetivo de pelear el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Libertadores.

Universitario de Deportes confirmó este jueves la incorporación del técnico español Javier Rabanal como nuevo director técnico de su primer equipo. A través de sus redes sociales, el club crema oficializó el arribo del estratega, quien llega procedente de Independiente del Valle, donde tuvo un destacado paso tanto en el primer equipo como en la división filial.

“Bienvenido a tu nueva casa, profe. El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo director técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!”, fue el mensaje publicado por Universitario en la red social X, desatando una ola de reacciones entre los hinchas merengues.

Con esta designación, la ‘U’ apunta a consolidar su hegemonía en el fútbol peruano y buscar el tetracampeonato de la Liga 1, luego de los títulos obtenidos en 2023 y 2025 bajo la conducción de Jorge Fossati, y en 2024 con Fabián Bustos. Rabanal asumirá el reto de mantener al equipo en lo más alto tanto a nivel local como internacional.

SE DESPIDIÓ DE IDV

Horas antes de hacerse oficial su llegada a Ate, el técnico español se despidió de Independiente del Valle mediante un emotivo mensaje en redes sociales. En él, recordó su arribo al club ecuatoriano en 2024, destacó el trabajo realizado con Independiente Juniors y resaltó la histórica consagración en la Serie A, cerrando así una etapa exitosa antes de iniciar su nuevo desafío con Universitario.