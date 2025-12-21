André Carrillo se consagra campeón de Copa de Brasil con Corinthians

El peruano celebró un nuevo título tras la victoria 2-1 sobre Vasco da Gama en la final, resultado que le dio al ‘Timao’ el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

André Carrillo volvió a levantar un trofeo en el fútbol brasileño al consagrarse campeón de la Copa de Brasil con Corinthians, que venció 2-1 a Vasco da Gama en la final. El conjunto paulista, que había empatado sin goles en el duelo de ida, logró imponerse en la vuelta y aseguró su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los goles del ‘Timao’ fueron anotados por Yuri Alberto y Memphis Depay, mientras que Nuno Moreira descontó para Vasco. Carrillo ingresó a los 69 minutos del encuentro y fue clave en el tramo final para sostener el resultado y aportar experiencia en un partido decisivo. Con esta consagración, la ‘Culebra’ sumó su segundo título desde que llegó al club.

El título cobra mayor relevancia debido a que Corinthians no había logrado los puntos necesarios en el Brasileirao para clasificar a un torneo internacional. La Copa de Brasil representaba su última oportunidad para acceder a la Libertadores, objetivo que finalmente se concretó, asegurando la presencia del extremo peruano en el máximo certamen continental del próximo año.

CONTRATO HASTA 2026

Además del prestigio deportivo, Corinthians se aseguró un importante ingreso económico. Por ganar la Copa de Brasil, el club recibirá un premio de 13,6 millones de dólares, monto que será destinado a reforzar el plantel de cara a la temporada 2026. En el plano personal, Carrillo tiene contrato vigente hasta finales de 2026 y atraviesa un momento clave para mantenerse dentro de la Selección Peruana.