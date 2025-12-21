Alejandro Duarte tras fichar por Alianza Lima: “Tiene el mejor plantel y tenemos que ser favoritos”

El arquero se mostró ilusionado con su llegada al club íntimo y explicó los motivos de su salida de Sporting Cristal, donde perdió continuidad en la temporada 2025.

Alejandro Duarte habló por primera vez luego de firmar contrato con Alianza Lima y no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera profesional. El guardameta peruano, que llega procedente de Sporting Cristal, destacó la jerarquía del plantel blanquiazul y aseguró que el equipo debe asumir el rol protagónico en la próxima temporada.

“Hoy en día, en el fútbol peruano, los equipos grandes recaudan mucho. En lo personal, creo que Alianza Lima tiene el mejor plantel del medio local y tenemos que ser los favoritos para llevarnos el torneo el próximo año”, declaró Duarte en entrevista con D Sports, mostrando confianza en el proyecto que ahora lidera el técnico argentino Pablo Guede.

El arquero también se refirió a su salida de Sporting Cristal y al complicado momento que vivió tras una lesión que lo marginó de la titularidad. Según explicó, cuando se recuperó, el entonces entrenador Tiago Nunes le comunicó que Diego Solís iniciaría el torneo, ya que no acostumbraba a rotar arqueros, situación que Duarte tuvo que asimilar pese a lo difícil que resultó en lo personal.

QUISO SALIR DE CRISTAL

El nuevo refuerzo de Alianza Lima reveló que intentó salir del club rimense en varias oportunidades, pero no recibió facilidades. “Presenté hasta tres propuestas para salir y decidieron no dármela. Me costó entenderlo y la pasé muy mal en el día a día. Todo fue con respeto, pero no estábamos en la misma sintonía”, concluyó, dejando claro que su ciclo en Cristal estaba desgastado.