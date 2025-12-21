Perú venció 2-0 a Bolivia en amistoso internacional jugado en Chincha

Con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer en los minutos finales, la Selección Peruana conformada por jugadores de la Safap se impuso a Bolivia en el estadio Félix Castillo Tardío.

La Selección Peruana cerró el año con un triunfo al vencer por 2-0 a Bolivia en un partido amistoso internacional disputado en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El combinado nacional, integrado por futbolistas afiliados a la Safap, encontró en su banca la clave para marcar diferencias en un duelo que fue intenso y muy disputado.

El primer tiempo se caracterizó más por la fricción que por el buen juego. Ambos equipos mostraron mucha entrega desde el arranque y el encuentro se tornó áspero en varios pasajes, dando la sensación de que podía terminar con expulsados. Sin embargo, con el correr de los minutos, el trámite se fue equilibrando y el árbitro logró mantener el control del partido.

En la segunda mitad, el desarrollo del juego no varió demasiado y las ocasiones claras fueron escasas. Bolivia y Perú se neutralizaron durante gran parte del complemento, hasta que la ‘Bicolor’ logró inclinar la balanza en el tramo final del compromiso.

GOLES DE PERÚ

A los 85 minutos, Piero Magallanes sorprendió con un remate desde fuera del área que venció al arquero boliviano y abrió el marcador. En la última jugada del partido, un error en la salida del conjunto altiplánico fue bien aprovechado por Bassco Soyer, quien definió con tranquilidad para sellar el 2-0 definitivo y despedir el año con una victoria para Perú.