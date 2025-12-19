Presidente de 2 de Mayo elogia a Alianza Lima: "Un club grande de Sudamérica"

Hugo César Romero, presidente del Club Sportivo 2 de Mayo, se pronunció tras conocerse que Alianza Lima será su rival en la primera fase de la Copa Libertadores del próximo año, que iniciará el martes 3 de febrero del 2026.

En declaraciones para Radio Ovación, el titular del cuadro paraguayo no dudó en llenar de elogios al equipo del profesor Pablo Guede, al cuál calificó como "un equipo grande de Sudamérica", y señaló que esperan estar a la altura de las circunstancias.

"Conocemos a Alianza Lima, es un club grande de Sudamérica y tendremos el privilegio de recibirlos y enfrentarlos en febrero", manifestó Hugo César Romero para el programa "Negrini lo sabe".

¿CUÁNDO JUEGAN ALIANZA Y 2 DE MAYO?

Cabe precisar que el primer partido entre blanquiazules y paraguayos se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de febrero del 2026 en Paraguay a las 7:30 pm (hora peruana), mientras que el encuentro de vuelta será el 11 de febrero a la misma hora en Matute.