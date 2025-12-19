Del Rímac a La Victoria: Alejandro Duarte es nuevo arquero de Alianza Lima

El portero de 31 años llega a Matute tras su paso por Sporting Cristal.

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima anunció la contratación del portero peruano Alejandro Duarte, quien llega para reforzar el arco blanquiazul con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Mediante una publicación en su cuenta de X y de Facebook, el conjunto victoriano le dio la bienvenida al arquero de 31 años, quien llega como agente libre tras jugar las últimas dos temporadas en Sporting Cristal.

"Un nuevo capítulo empieza. ¡Bienvenido, Alejandro Duarte!", se lee en la publicación de Alianza Lima, que está acompañada de una imagen del portero vistiendo la indumentaria del club.

POCA CONTINUIDAD

De esta forma, Alejandro Duarte se pone la camiseta blanquiazul tras su paso por Sporting Cristal, donde en la última temporada apenas pudo jugar 180 minutos en dos partidos del Torneo Apertura.