Carlos Zambrano previo al duelo ante Inter Miami: “Tenemos que ganar ese partido”

Luego de que se confirmara que Inter Miami volverá al Perú para disputar un partido amistoso, pero está vez, será ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026, el defensor del combinado íntimo, Carlos Zambrano, envió un mensaje al combinado norteamericano.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ‘Káiser’ destacó los fichajes que ha llegado al equipo de cara a la próxima temporada, enfatizando que el duelo ante el plantel que dirige Javier Mascherano, será importante para los hinchas íntimos, por lo que, buscarán darle una alegría al pueblo blanquiazul con una victoria.

"Además, tampoco te puedes relajar ni tomar un partido amistoso contra estas figuras, sino te pintan la cara, fuera de eso tenemos un gran plantel y le podemos hacer partido a cualquiera. Para comenzar un buen año, tendríamos que ganar ese partido", comentó.

¿CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL DUELO?

La Noche Blanquiazul 2026 se encuentra programada para el sábado 24 de enero, fecha dónde se presentarán a los jugadores que defenderán la camiseta del club e intentarán conseguir el título nacional en conmemoración a los 125 años de la institución.