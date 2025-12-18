Paolo Guerrero revela la fecha de su retiro: “El 2026 será mi último año como futbolista”

Para nadie es un secreto que el fin de Paolo Guerrero como futbolista se está acercando y fue el propio delantero de Alianza Lima en confirmar que su despedida del deporte rey está muy cerca, decisión que fue consensuada junto a sus seres queridos.

En medio de una entrevista para RPP, el ‘Depredador’ mencionó que el 2026 será importante para él y las personas que lo estiman, ya que, será el último que esté dentro de un terreno de juego. Además, enfatizó que será especial porque será vistiendo la camiseta del club de sus amores.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera”, mencionó el atacante del equipo blanquiazul dejando en claro que le gustaría cerrar con broche de oro su etapa profesional consagrándose con el título del fútbol peruano.

LLEGADA DE PABLO GUEDE AL CLUB

Al ser consultado sobre el arribo de Pablo Guede a la dirección técnica de Alianza Lima, Paolo Guerrero destacó la carrera que tiene el estratega argentino, quien llegará al plantel para aportar con ideas y así conseguir los objetivos. “Es un gran entrenador, lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Debe estar con ansias de trabajar. Viene con una expectativa muy grande”.