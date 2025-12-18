Fossati rompe su silencio tras su salida de la "U": "Habían pasado cosas que no debían pasar"

El director técnico uruguayo, Jorge Fossati, rompió su silencio y salió a responder sobre las interrogantes respecto a su salida de Universitario de Deportes, club con el cuál logró el tricampeonato.

En declaraciones para el medio uruguayo Tenfield, el estratega de 73 años señaló que "habían cosas que no debían pasar" durante las negociaciones con la administración crema para prolongar su estancia en el club.

"Tuvimos un mes prácticamente con autoridades transitorios. Hasta agosto. Quedaron personas que estaban con la administración anterior, pero que no ocupaban los cargos que hoy ocupan, de decisión. Eran del área legal. Yo desde allá, dije que cuando termine el año había que sentarnos y hablar porque hay cosas que quiero transmitir. En determinadas áreas nos habían pasado cosas que no debían pasar. Eso fue lo que transmití en la reunión de fin de año. Eso parece que determinó que nos alejemos. Depende cómo lo tomen", dijo.

CUESTIONA ESPECULACIONES

Por otra parte, Fossati cuestionó los rumores sobre que su partida se debería a un acuerdo para dirigir a la Selección de Costa Rica: "Se ha mentido tanto y puesto tanta cosa de gente de afuera. Yo no los conozco personalmente y lo que me dijeron es que el exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de la 'U', dijo que 'la razón por la que se va es que va a dirigir a Costa Rica", sostuvo.