Alianza Lima y Sporting Cristal, a un paso de un cruce clave en la Libertadores 2026

El sorteo de las fases preliminares abrió la posibilidad de un enfrentamiento peruano en la Fase 2 del torneo continental.

El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, realizado este jueves 18 de diciembre, dejó un escenario que podría derivar en un cruce de alto impacto para el fútbol peruano. Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron ubicados en llaves que abren la posibilidad de un enfrentamiento directo en la Fase 2 del torneo continental, siempre y cuando se cumpla el resultado previo.

Alianza Lima iniciará su participación desde la Fase 1, instancia en la que deberá medir fuerzas con 2 de Mayo de Paraguay. El equipo blanquiazul buscará superar esta ronda inicial para avanzar en el certamen, siguiendo un camino similar al que afrontó en la edición anterior del torneo.

Posible cruce peruano en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

De lograr la clasificación, el conjunto de La Victoria se toparía con Sporting Cristal en la Fase 2. Los celestes, que ingresan directamente a esta etapa, aguardan al ganador de la serie entre Alianza Lima y el cuadro paraguayo, lo que mantiene latente la expectativa de un duelo entre clubes peruanos en una fase decisiva del certamen.

Según el calendario oficial de la Conmebol, la Fase 1 se disputará entre el 3 y el 12 de febrero, mientras que la Fase 2 se desarrollará del 17 al 26 del mismo mes. En paralelo, el sorteo también definió las demás llaves preliminares, completando el panorama de un arranque de Libertadores que promete emociones desde sus primeras jornadas.