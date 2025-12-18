Con André Carrillo: Corinthians igualó sin goles ante Vasco en la final de ida de la Copa de Brasil

El peruano ingresó en el segundo tiempo, pero el ‘Timao’ no logró sacar ventaja en casa y definirá el título como visitante en Río de Janeiro.

Corinthians empató 0-0 con Vasco da Gama este miércoles en el estadio Neo Química Arena, en el duelo de ida por la final de la Copa de Brasil 2025. El conjunto paulista no pudo aprovechar su condición de local ante un ordenado rival, en un partido marcado por la intensidad y la falta de efectividad en los metros finales.

El peruano André Carrillo tuvo participación en el encuentro al ingresar a los 52 minutos del segundo tiempo. La ‘Culebra’ buscó darle mayor profundidad y desequilibrio al ataque del ‘Timao’, pero Vasco logró sostener el empate con una sólida actuación defensiva y un planteamiento cauteloso.

Con este resultado, la serie queda completamente abierta y se definirá el próximo domingo 21 de diciembre en el estadio Sao Januario. Corinthians estará obligado a sumar fuera de casa si quiere quedarse con el trofeo, mientras que Vasco buscará hacer valer su localía para dar el golpe y consagrarse campeón.

JUGOSO PREMIO

El ganador de la Copa de Brasil 2025 obtendrá un premio económico de 14 millones de dólares y, además, asegurará su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el plano local, Corinthians solo alcanzó un cupo a la Copa Sudamericana vía Brasileirao, mientras que Vasco no logró clasificar a torneos internacionales.