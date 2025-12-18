Universitario apunta a Michael Hoyos como refuerzo ofensivo para la próxima temporada

El delantero de Independiente del Valle es una de las opciones que maneja la ‘U’ para potenciar su ataque bajo la dirección técnica de Javier Rabanal.

Universitario de Deportes continúa con la planificación de su plantel para la próxima temporada y ha puesto en la mira al delantero Michael Hoyos, actual figura de Independiente del Valle. Tras la salida de algunos jugadores del equipo tricampeón y la no continuidad de Jorge Fossati, la dirigencia crema avanza en la incorporación de refuerzos que se ajusten al nuevo proyecto deportivo.

El club ya alcanzó un acuerdo con el técnico español Javier Rabanal, campeón este año en Ecuador con Independiente del Valle, a la espera de su oficialización. En ese contexto, desde el entorno del conjunto ecuatoriano surge el nombre de Hoyos como una alternativa real para reforzar el ataque de Universitario, interés que ha sido confirmado desde el área deportiva.

Michael Hoyos, de 34 años, es un futbolista estadounidense con nacionalidad argentina y ecuatoriana, que milita en Independiente del Valle desde el 2023. Su contrato está próximo a finalizar y no sería renovado, por lo que quedaría como agente libre, una condición que facilita las gestiones por su fichaje.

HOYOS Y SUS NÚMEROS

Aunque no fue titular indiscutible durante la temporada, Hoyos se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo con 19 tantos en todas las competiciones. En 42 partidos disputados, registró goles en la liga ecuatoriana, Copa Ecuador, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, además de desempeñarse en diversas posiciones ofensivas, una versatilidad que resulta atractiva para la ‘U’.