Guillermo Enrique tras su salida de Alianza Lima: "No tiene que ver con las lesiones"

El defensor argentino, Guillermo Enrique, rompió su silencio y se pronunció tras confirmarse que no continuará en Alianza Lima para la próxima temporada, tras culminar la cesión de préstamo de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En declaraciones para TV Perú, el futbolista señaló que su desempeño en el cuadro blanquiazul fue sobresaliente y descartó que su salida se deba a las lesiones que sufrió o a presuntos actos de indisciplina.

"El paso mío por Alianza desde el principio hasta los últimos meses fue muy bueno porque competí en copas internacionales y en la liga, la verdad que he hecho trabajos muy buenos en casi todos los partidos. El tema de la renovación no tiene que ver con las lesiones, pasa porque el club ha decidido no renovarme y traer otros jugadores en mi posición", dijo.

¿JUGARÍA POR LA "U" O CRISTAL?

Por otra parte, Enrique habló sobre su futuro futbolístico y no descartó la posibilidad de permanecer en la Liga 1 jugando por otro equipo: "No estoy al tanto de otras ofertas, mi representante lo maneja. Si se da la oportunidad de jugar en Sporting Cristal o Universitario, bienvenido sea. No le cierro las puertas a nadie", sostuvo.