Universitario confirmó a la U de Chile como su rival en la "Noche Crema 2026"

A través de sus redes sociales, el club Universitario de Deportes confirmó la fecha y el rival al que enfrentará para la "Noche Crema 2026", que será la presentación oficial del equipo ante su hinchada de cara a la próxima temporada.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el tricampeón del fútbol peruano anunció que el evento se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero del 2026 y su rival será la Universidad de Chile.

Cabe precisar que el cuadro chileno este año tuvo una destacada participación en la última edición de la Copa Sudamericana, habiendo llegado hasta semifinales, tras eliminar a Alianza Lima en cuartos de final.

SOBRE LA VENTA DE ENTRADAS

Asimismo, el cuadro de Ate informó que la venta de entradas estará disponible desde el día de hoy a las 7 de la noche para los socios y adherentes que estén al día en sus pagos, mientras que la venta para el público en general comenzará desde el jueves 18 de diciembre.