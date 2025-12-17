¡Se muda a Colombia!: Pedro Gallese es nuevo arquero del Deportivo Cali

A través de sus redes sociales, el club Deportivo Cali de Colombia anunció la contratación del arquero peruano, Pedro Gallese, quien será el encargado de resguardar la portería del equipo a partir de la próxima temporada.

Mediante un comunicado, el cuadro caleño informó que se llegó un arquero con el "Pulpo" para que juegue durante los próximos dos años en el fútbol colombiano tras su salida del Orlando City.

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales (...) en caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel", señala el comunicado.

SU PASO POR ORLANDO CITY

De esta forma, Gallese retorna al fútbol sudamericano tras su paso por la MLS de Estados Unidos donde defendió los colores de Orlando City las últimas seis temporadas, disputando tanto el torneo norteamericano como la Concachampions.